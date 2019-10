„Wir gestalten“ : Trabrennbahn: Bürger wollen mitreden

Dinslaken Bei der ersten Veranstaltung der Themenwochen zur künftigen Nutzung des Trabrennbahn-Areals wurde vor allem klar, dass die Dinslakener bereit sind, sich aktiv am Planungsprozess zu beteiligen.

Jörn Luft von der Stiftung Trias stellte das Konzept der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung vor. Statt das Feld der Städteplanung nur Verwaltung und Investoren zu überlassen, sollten sich seiner Ansicht nach auch die Bürger einbringen. „Man sollte die Selbstverantwortung der Zivilgesellschaft nutzen“, sagte er. Für eine Planung, die dem Gemeinwohl nutzt, bräuchte man neben dem privaten Engagement der Bürger aber auch eine mutige Kommune, die Planungen anstößt und die öffentliche Hand und die Wirtschaft vor Ort mitnimmt. Doch vor allem sind die Bürger gefragt. „Die Bewohner wissen am besten, was sie in ihrem Stadtteil brauchen und was sie damit machen möchten“, sagte der Diplomgeograph. Als Beispiele nannte er das Neubaugebiet Hilgenfeld in Frankfurt, wo die Stadt in der Planung festgeschrieben hatte, dass ein Großteil des Quartiers für geförderten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird – und davon ein Teil auch für genossenschaftliche und gemeinschaftliche Projekte. Ein solches stellte Jörn Luft mit dem Glockenhof in Bochum vor. Hier hatten Bürger eine alte Schule als Genossenschaft übernommen, renoviert und ihre Wohnungen und das Außengelände geplant. Dabei kaufte die Stiftung Trias das Gelände und stellte es den Bürgern mit 99 Jahren Erbbaurecht zur Verfügung. „Wir möchten damit die Projekte langfristig sichern und Spekulationen mit Grundstücken unmöglich machen“, erklärt Jörn Luft.