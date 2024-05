Hünxer Kommunalpolitik Ralf Lange bleibt Vorsitzender der EBH

Im Anschluss an die Wahlen berichtete der Vorsitzende über die aktuellen Themen der Gemeindepolitik. Dazu gehörten das Sportzentrum Bruckhausen, „bei dem hoffentlich bald auch der sehr schöne Spielplatz eingeweiht werden kann“, die Dorfkernentwicklung in den Ortsteilen Bruckhausen, Drevenack und Hünxe inklusive der Überprüfung, welche Teilprojekte kleiner ausfallen können oder ganz gestrichen werden, die Planungsabstimmung mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) bezüglich weiterer Flächen für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet, die Gründung der Hünxer Energie-Genossenschaft und die Vorbereitung der Projekte am Schulstandort Hünxe.