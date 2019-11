Niemand muss im Dunkeln frieren : Stadtwerke garantieren Versorgungssicherheit

Dinslaken Zum zweiten Mal in diesem Jahr springen die Stadtwerke Dinslaken ein, damit Wohnungen im Stadtgebiet nicht von der Energieversorgung abgeschnitten werden. Nach der BEV, die Anfang des Jahres zahlungsunfähig war, musste nun mit der Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr (EGRR) ein weiterer Energieversorger mit Kunden im Stadtgebiet Insolvenz beantragen.

Die Kunden der Energiegenossenschaft RheinRuhr werden derzeit von den Stadtwerken Dinslaken informiert, dass sie als Grund- und Ersatzversorger dafür Sorge tragen, dass die Wohnungen nahtlos und zuverlässig mit Strom und Gas weiterbeliefert werden. „Wir lassen niemanden im Dunkeln und im Kalten“, so das kommunale Versorgungsunternehmen.

Wer als Kunde eines insolventen Unternehmens in die Ersatzversorgung der Stadtwerke Dinslaken fällt, landet erst einmal im sogenannten DINBasis –Tarif. Die Stadtwerke Dinslaken empfehlen, dann in andere Strom- beziehungsweise Gastarife zu wechseln.

Die Stadtwerke Dinslaken sind als Grundversorger für alle Dinslakener da und wenn es um Gas geht, auch für die Menschen in Hünxe-Bruckhausen. Das gelte, so das Unternehmen, für eine umweltschonende Energieerzeugung über die Pflege der Versorgungsnetze bis hin zur Ersatzversorgung, wenn der vermeintlich bessere Anbieter versage. Die Stadtwerke Dinslaken sind eine 100-prozentige städtische Tochter und wurden vor über 115 Jahren gegründet. Sie nehmen für sich in Anspruch, für für Sicherheit und Seriosität zu stehen. Sie engagieren sich nicht nur für die Region, Kundinnen und Kunden profitieren auch von einer Preisgestaltung, die die Stadtwerke Dinslaken nach eigener Aussage „hier im Umkreis zu einem der günstigsten regionalen Anbieter macht“.