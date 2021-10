Umbau der Emschermündung geht in den Endspurt : Im Sommer wird der Rheindeich durchbrochen

Der neue Verlauf der Emscher ist schon deutlich sichtbar. Rechts von der jetzigen Mündung soll der Deich durchstochen werden und der Fluss in den Rhein münden. Foto: Andreas Fritsche/EGLV

Dinslaken Das Ziel steht vor Augen: 2022 wird der Weg freigemacht für die „Umleitung“ der Emscher zur neuen Mündung in den Rhein. Für den Bau einer Auenlandschaft in dem Bereich wird derzeit jede Menge Bodenmaterial abtransportiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Arbeiten für die neue, naturnah gestaltete Mündung der Emscher in den Rhein sind in den Endspurt gegangen. Es läuft der letzte Bauabschnitt. In diesem wird im großen Bereich der künftigen Fluss-Mündung eine Auenfläche gestaltet. Also eine breite Uferlandschaft, die mal mehr, mal weniger überflutet wird, je nach Wasserstand der Emscher.

Wenn alles fertig ist, wird der Fluss etwa einen halben Kilometer weiter nördlich als heute in den Rhein fließen. Dafür muss an dieser Stelle der Deich geöffnet werden: eine weitere große Etappe ganz am Ende des Umbaus. Dieser Schritt ist für den Spätsommer kommenden Jahres geplant.

Das gesamte Projekt dient dem Umweltschutz. „Durch die neuen Auenflächen entsteht an der Emschermündung zukünftig ein Paradies für Pflanzen und Tiere“, beschreibt es die Emschergenossenschaft selbst. „Gewässertypische Tier- und Pflanzenarten sollen sich im neu entstehenden Auenbereich wohlfühlen.“

Außerdem soll das Gewässer „durchlässig“ werden für wandernde Fische. Sie sollen den kleineren Fluss hinab in den Rhein schwimmen können und vom Rhein auch die Emscher hinauf. Heute fließt die Emscher oberhalb der Siedlung „Am Stapp“ gradlinig und eingedeicht über ein Absturzbauwerk in den Rhein, also wie ein Wasserfall. „Diese Lösung schafft wasserwirtschaftliche Sicherheit, bildet jedoch auch eine bis zu sechs Meter hohe ökologische Barriere zwischen Rhein und Emscher“, stellt die Emschergenossenschaft fest.

Die neue, flache Mündung bekommt „Sohlgleiten“, praktisch eine große Treppe aus Steinen, die die Fische in beide Richtungen passieren können.

Der Emscher-Umbau ist durch die Vorgaben und Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie notwendig geworden. Es soll eine „attraktive und ökologisch wirksame Verflechtung der Flüsse Emscher und Rhein sowie darüber hinaus auch der beiden Natur- und Erholungsräume Rheinaue Walsum im Süden und Wohnungswald im Norden erreicht werden“, heißt es. Die Arbeiten zur Umgestaltung der Mündung haben im Jahr 2014 begonnen.

Derzeit werden übrigens größere Mengen Boden abtransportiert, um die Auenlandschaft anzulegen, erklärt die Emschergenossenschaft. Dadurch könne es zurzeit zu erhöhtem Baustellenverkehr kommen; man bitte um Verständnis.

(RP)