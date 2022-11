Nach Flutung des Deltas bei Voerde : Neue Emschermündung wird überrannt

Von der Brücke aus beobachteten viele Schaulustige die Flutung der neuen Emschermündung. Am Wochenende wurden Bauzäune durchbrochen und das Gelände unerlaubt betreten. Foto: Rupert Oberhäuser/EGLV

Dinslaken/Voerde Die am 9. November bei Voerde geflutete neue Emschermündung zieht viele Neugierige an - mit bedenklichen Folgen. Am Wochenende wurden Bauzäune aufgebrochen und Absperrungen beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Emschergenossenschaft weist darauf hin, dass das Areal der neuen Emscher-Mündung in den Rhein nach wie vor eine Baustelle und daher nicht zugänglich ist. Zahlreiche Menschen hatten nach der Flutung der neuen Trasse in der vergangenen Woche das Gelände ihrerseits geflutet. Dabei wurden unter anderem Bauzäune und Absperrungen aufgebrochen und beschädigt.

Die Flutung der neuen Emscher-Trasse am vergangenen Mittwoch im Beisein von NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst stellte den wasserwirtschaftlichen Höhepunkt der Mündungsverlegung dar. „Eine Einweihung des Geländes oder gar eine Freigabe war dies jedoch nicht“, betont die Emschergenossenschaft. Nach wie vor müsse in dem Bereich gearbeitet werden, sei die Fläche eine Baustelle und daher Unbefugten der Zutritt nicht erlaubt.

Die Emschergenossenschaft weist darauf hin, dass auch nach Beendigung der letzten Bauarbeiten Ende 2023 (!) das Begehen bestimmter Bereiche der neuen Emscher-Mündung nicht möglich sein wird. „Der Grund ist ganz simpel: Nach der Modellierung der neuen Aue durch die Emschergenossenschaft muss und soll die Natur eine Chance haben, den neuen Freiraum zurückzuerobern. Das Eindringen von Menschen, teilweise auch mit Hunden, stört und beeinträchtigt diesen Prozess der Regeneration ganz empfindlich.“