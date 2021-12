Emscher-Region : Emschergenossenschaft und Lippeverband übernehmen 156 Pumpwerke von der RAG

Mit dem Anschalten des Pumpwerks im August in Oberhausen wurde der neue Abwasserkanal Emscher in Betrieb genommen. Zum 1. Januar übernehmen die Wasserwirtschaftsverbände nun 156 Grundwasser- und Vorflutpummpwerke von der RAG. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dinslaken Die Wasserwirtschaftsunternehmen übernehmen zum 1. Januar 2022 die Grundwasser- und Vorflutpumpwerke der RAG.

Durch bergbaulich bedingte Senkungen ist in Teilen des Ruhrgebietes eine künstliche Entwässerung notwendig. Die beiden Wasserwirtschaftsverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) betreiben daher seit Jahrzehnten insgesamt 390 Pumpwerke – nun kommen 156 weitere Anlagen dazu. Denn die Wasserwirtschaftsunternehmen übernehmen zum 1. Januar 2022 die Grundwasser- und Vorflutpumpwerke der RAG.

Die entsprechende Vereinbarung wurde nun im Emscher-Haus in Essen von den Spitzen der beiden Häuser unterzeichnet.

Damit liegt mit Ausnahme einiger kommunalen Pumpwerke die Polderbewirtschaftung in der Verantwortung von EGLV. Durch gezielte Grundwasserabsenkungen und das dauerhafte Fortleiten von Bachwasser aus abflusslosen Senkungsschwerpunkten werden so Überflutungen und Vernässungen an der Tagesoberfläche vermieden.