125 Jahre Emschergenossenschaft 202 Millionen Euro für die Verbesserung der Lebensqualität in Dinslaken

Dinslaken · Deutschlands erster und ältester Wasserwirtschaftsverband hat das Gesicht der Städte in der Region maßgeblich mitgeprägt. In diesem Jahr feiert die Emschergenossenschaft ihr 125-jähriges Bestehen. Warum Dinslaken in der langjährigen Geschichte eine besondere Rolle spielt.

21.06.2024 , 05:55 Uhr

Eines der prägnantesten Projekte im Zuge des Emscher-Umbaus: die Verlegung und Renaturierung der Emscher-Mündung in den Rhein bei Dinslaken. Foto: Andreas Fritsche