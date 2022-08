Mündung nach Voerde verlegt : Emschermündung mit Fischtreppe

Dinslaken/Voerde Der Bau der neuen Emscher-Mündung in den Rhein geht auf die Zielgerade. Die Umverlegung des Flusses soll im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Fische können dann über eine „Treppe“ flussaufwärts in die Emscher schwimmen.

Die Mündung der Emscher in den Rhein bei Dinslaken wird um knapp 500 Meter nördlich nach Voerde verlegt. Derzeit wird die Auenlandschaft weiter profiliert. Eine Insel konnte innerhalb der Aue bereits fertiggestellt werden. Zudem wird gegenwärtig die Sohlgleite installiert. Sie wird den Höhenunterschied zwischen Emscher und Rhein deutlich eleganter überbrücken, als es derzeit noch der Fall ist. Die Emscher fällt zur Zeit über ein Absturzbauwerk sechs Meter hinunter in den Rhein. Das wird sich ändern.

Mit Hilfe der neu eingebauten „Treppenstufen“ können Fische künftig dann nicht mehr nur die Emscher hinunter in den Rhein gelangen, sondern auch selbstständig flussaufwärts in die abwasserfreie und schon bald vollständig renaturierte Emscher hochschwimmen. Grund für die Baumaßnahme ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie: Sie fordert eine „Barrierefreiheit“ für Fische.

500 Meter Um die Vorgaben und Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, wird die Emscher um knapp 500 Meter in Richtung Voerde verlegt sowie abschnittsweise und stufenweise ökologisch verbessert. Das 2014 begonnene Projekt hat das Ziel eines großflächigen Auenbereichs, der mit seiner ökologischen Vielfalt ein Zuhause für gewässertypische Pflanzen- und Tierarten darstellt. Emscher und Rhein werden so nicht nur attraktiv, sondern auch ökologisch miteinander verflochten.

73 Jahre So idyllisch wie es schon bald Realität sein wird, sah es lange Zeit nicht aus: Nördlich der Dinslakener Siedlung „Am Stapp“ fließt die Emscher seit 73 Jahren, nach ihrer letzten Nordverlegung von Walsum nach Dinslaken, schnurgerade und eingedeicht über ein Absturzbauwerk in den Rhein. Das Ergebnis ist wasserwirtschaftliche Sicherheit – aber auch eine ökologische Barriere zwischen den beiden Flüssen.

Die neue Auenfläche sorgt in heißen Sommermonaten für Abkühlung und wirkt sich somit positiv auf das Mikroklima aus. Noch attraktiver wird die Aue durch neue Radwege und Verweilpunkte an Emscher und Rhein, die den Aufenthalt am Gewässer aufwerten. Der Hof Emschermündung bietet montags, freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen nicht nur Leckereien für die Pause während der Radtour, sondern ist als Begegnungs- und Informationszentrum an einem der aufregendsten Orte an der Emscher entworfen worden.