Erosion am Emscherdeich „Nach aktuellen Einschätzungen besteht hier keine Gefahr“

Besteht für Emscher-Anlieger in Dinslaken erneut Anlass zur Sorge? RP-Leser Horst Lohmann hat der Redaktion ein Foto geschickt. Es zeigt den Emscherdeich in Dinslaken, aufgenommen am 20. Januar von der Brücke B8 aus in Richtung Hans-Böckler-Straße.