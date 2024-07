Artenvielfalt an der Emscher Flussregenpfeifer und Kleine Zangenlibelle machen Hoffnung

Flora und Fauna in und an der Emscher unter der Lupe: Emschergenossenschaft und Nabu NRW hatten zum zweiten „Tag der lebendigen Emscher“ in den neuen Natur- und Wasser-Erlebnis-Park an der Stadtgrenze Castrop-Rauxel/Recklinghausen eingeladen. Am letzten Juni-Wochenende untersuchten Forscher die biologische Vielfalt der neuen Emscher-Aue, des Suderwicher Baches sowie des gesamten Parks. Die Auswertung zeigt nun Erfreuliches: Insgesamt wurden über 700 Arten kartiert. Darunter auch der stark gefährdete Flussregenpfeifer und die Kleine Zangenlibelle.