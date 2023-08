„Wir sind Dinslaken“ Ein Dankeschön für persönliches Engagement

2023 ist für Dinslaken ein besonderes Jahr. Die Stadt feiert ihr 750-jähriges Bestehen, und seit einem halben Jahrhundert gibt es die DIN-Tage, die vor 50 Jahren anlässlich der 700-Jahr-Feier ins Leben gerufen worden waren. Doppelter Grund zum Feiern also. Beim sommerlichen Empfang, zu dem die Bürgermeisterin in den Innenhof des Rathauses eingeladen hatte, dankte die Verwaltungschefin allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in besonderer Weise für Dinslaken einbringen und damit die Stadt zu einem lebens- und liebenswerten Ort machen.