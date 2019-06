Sicherheit am Niederrhein : Wenn Retter sich aufs Handy schalten

Eine hilflose Person am Boden: Die Bilder der Handykamera werden in die Leitstelle übertragen. Die Retter dort können Tipps für die Erste Hilfe geben. Foto: Latzel

Niederrhein Der Nachbarkreis Kleve setzt bei Notfällen auf das „Emergency Eye“. Einsatzkräfte können die kritische Situation über das Handy von Zeugen sehen. Der Kreis Wesel führt ein ähnliches System ein, auch für Dinslaken, Voerde und Hünxe.

Das System ist mit vielen Erwartungen eingeführt worden. In der Praxis soll es ganz einfach funktionieren, erläutert Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. „In einem Notfall wähle ich wie sonst auch die 112 und werde so mit der Rettungsleitstelle verbunden.“ Geht es um eine Situation, in der es wichtig ist, auch einen Eindruck von der Umgebung zu bekommen, wird die Einsatzstelle jetzt immer fragen, ob sie das Smartphone des Anrufers nutzen darf. Gibt dieser seine Einwilligung, schickt die Leistelle einen Link auf das Handy. Wenn dieser bestätigt wird, haben die Retter aus der Ferne Zugriff auf das Mobiltelefon. Sie können es orten und so punktgenau die Notfallstelle bestimmen. Zudem haben sie über die Kamera einen Blick auf die Situation.