Einziges Deutschland-Konzert Emeli Sandé tritt beim Fantastival auf

Die Sängerin Emeli Sandé tritt beim Fantastival in Dinslaken auf und gibt am 20. Juli ihr bisher einziges Deutschland-Konzert im Burgtheater, wie die Freilicht AG mitteilt. 19 Millionen Singles und sechs Millionen verkaufte Alben: Die Karriere von Emeli Sandé nahm 2012 direkt mit ihrem Debütalbum „Our Vision Of Events“ Fahrt auf. Es war das meistverkaufte Album in Großbritannien, wurde sieben Mal mit Platin ausgezeichnet und blieb sieben Wochen lang die Nr. 1 der UK-Album-Charts. Damit brach sie den 50-jährigen Rekord der Beatles. „Our Version of Events” wurde zum meistverkauften Album 2012.