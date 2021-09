Ein Treffpunkt für mehr als Fußball : Kinder und Eltern aus Spellen wollen einen Multifunktions-Platz für die Jugend

Blick über den heute vernachlässigten Bolzplatz. Der Boden ist löchrig und uneben. Das Gras steht häufig hoch. Und eines der Tore ist vielleicht halb so groß wie das andere. Foto: Zehrfeld

Spellen In Spellen gibt es einen vernachlässigten, alten, aber einigermaßen großen Bolzplatz. Daraus ließe sich doch was machen, sagen Einwohner. Schließlich gebe es im ganzen Dorf keinen Ort für die Jugend. Was Stadtverwaltung und Bürgermeister davon halten.