Ehejubiläum in Voerde : In eiserner Treue halten sie zusammen

Voerde Seit 65 Jahren gehen Hildegard und Otto Bolt nun gemeinsam durchs Leben und hoffen auf mehr.

In eiserner Treue halten sie zusammen: Hildegard (82) und Otto Bolt (84). Mit dem heutigen Tag feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit. Aus dem hohen Norden, genauer aus Schleswig-Holstein, sind sie einst an den Niederrhein gekommen. So viel anders sind Landschaft und der Menschenschlag gar nicht, dennoch mussten sich beide erst einmal an die niederrheinischen Gegebenheiten und Eigenheiten gewöhnen. Das fiel nicht leicht. „Wir kannten niemanden hier und ein Telefon hatten wir damals auch nicht“, erinnert sich Hildegard Bolt.