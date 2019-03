Abstimmung startet : Aktion gegen Plastikmüll in Hünxe

Aktion gegen Plastikmüll in Hünxe

Hünxe Bürger können für das Projekt der Wirtschaftsgemeinschaft abstimmen.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Hünxe will Betriebe in allen Ortskernen der Gemeinde weiterhin stärken und unterstützen. Im vergangenen Jahr haben Michael Häsel und Hans Nover die lokale Plattform „Hünxer Markt“ ins Leben gerufen, auf der Einzelhändler und Dienstleister sich online präsentieren können.

Wichtig ist beiden Vorsitzenden auch, die Ortskerne entsprechend der Ideen von Hünxe 2030 so attraktiv zu gestalten, dass das Einkaufserlebnis verbessert wird. Insbesondere der innerörtliche Einzelhandel in Bruckhausen, Drevenack und Hünxe soll dabei nicht nur eine Versorgungsfunktion haben, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt sein.

Die Wirtschaftsgemeinschaft Hünxe wird in diesem Jahr das Projekt „Einzelhandel stärken – Plastikmüll vermeiden“ starten. Dazu wird sie Baumwolltaschen mit der Aufschrift „Ich kauf in Hönx“ produzieren lassen und diese dann auf den zentralen Plätzen der drei großen Ortsteile kostenlos abgeben. „Gerne möchten wir auch darüber sprechen, warum Plastikmüll in der Umwelt ein Problem ist und wie jeder dazu beitragen kann, dieses Problem gar nicht erst entstehen zu lassen“, betonen Häsel und Nover.