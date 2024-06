Reiche im Kreis Wesel Einkommensmillionäre – wo es die meisten gibt und wo die wenigsten

Die meisten Einkommensmillionäre im Kreis Wesel gibt es in Hünxe. Das war schon 2019 so, und das hat sich 2020 nicht geändert. Jedenfalls gemessen an der Einwohnerzahl. Das zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes. Demnach lag in Hünxe die Quote von Millionären pro 10.000 Einwohner 2020 unverändert bei 7,4 und damit weit vor allen anderen Kommunen im Kreis Wesel. Das liegt an zehn Einkommensmillionären bei knapp 13.600 Einwohnern.