Unsere Woche : Verkehrsinsel, die keiner will, begräbt Ampel, die auch nicht hilft

Meinung Die Bürger in Dinslaken-Lohberg wollen eine Ampel über die viel befahrene Hünxer Straße und bekommen eine „mobile Verkehrsinsel“. Das kostet gut 10.000 Euro und wird am Ende nicht nur nichts nützen – nein, es wird schaden.

Da soll nun eine weitere Verkehrsinsel helfen? Kaum. Aber, und das ist der erste Haken an der Sache: Es kommt trotzdem das Gefühl auf, man wäre den Bürgern entgegengekommen. Das nimmt ihren Forderungen Wind aus den Segeln, obwohl dieses „Geschenk“ nicht gewollt war und nichts bringt. Und dass es nichts bringt, wird erwartet. Für die Hünxer Straße ist nicht die Stadt zuständig, sondern die Landesbehörde Straßen NRW. Deren Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Verkehr gut fließt, nicht, dass die Leute gut über die Straße kommen. Und die Behörde sagt: Sie akzeptiert eine Mittelinsel, denn es gibt auf der Straße ohnehin schon welche; der Verkehrsfluss würde also nicht wesentlich weiter beeinträchtigt. Es wird sich dadurch eben nichts tun, was die Lage für Fußgänger und Bewohner des Stadtteils großartig ändert.

Zweiter Haken: Die Stadtverwaltung sagt, man könne an der Verkehrsinsel beobachten, ob an der Stelle nicht doch eine Ampel nötig wäre. Stattdessen wird diese Beobachtung am Ende benutzt werden, um die Idee vollends zu begraben. Die Mittelinseln werden nicht gut angenommen. Also werden die Menschen auch am neuen Standort nicht in Scharen darüberlaufen. Eigentlich belegt das zwar nur, dass eine Verkehrsinsel nicht hilft. Doch am Ende wird es heißen: Wenn schon die vorhandene Querungshilfe kaum genutzt wird, ist eine Ampel nicht zu rechtfertigen.