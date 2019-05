Event am Niederrhein : Eine Spargelprinzessin zu Gast in Spellen

Spargelprinzessin Maren Conrad mit Laura Hitpaß auf dem Bauernmarkt Spellen . Foto: Martin Büttner

Spellen Maren Conrads, die 8. Veener Spargelprinzessin schenkte Besuchern auf dem Spellener Bauernmarkt, bei dem sich alles um das Gemüse drehte, einen Teller Spargelcremesuppe.

Graue Wolken hängen über dem Spellener Bauernmarkt und obwohl es so aussieht, als könnte es jeden Augenblick anfangen zu regnen, ist auf dem Dorfplatz einiges los. Spargel ist das Thema, um das sich dieses Mal alles dreht und dazu ist ein besonderer Gast nach Spellen gekommen: Maren Conrad, die 8. Veener Spargelprinzessin, steht auf dem Markt. Ausgestattet mit eine Schärpe und einem Diadem auf dem Kopf bietet die hochgewachsene junge Frau Besuchern kostenfrei Spargelcremesuppe an. „Ich stand den ganzen Morgen dafür in der Küche“, ulkt sie, als einer der Besucher sie auf die leckere Suppe anspricht.

Aber wie wird man eigentlich Spargelprinzessin? „Ich wurde gewählt“, sagt Maren Conrad. Eine fünfköpfige Jury kürte sie am 1. Mai des vergangenen Jahres beim Hofjubiläum des Spargelhof Schippers zur 8. Veener Spargelprinzessin. Wobei es bei diesem Wettbewerb keineswegs nur um das gute Aussehen geht, wie es bei anderen Wahlen dieser Art sonst gerne mal der Fall ist. Stattdessen ist durchaus Fachkompetenz im Umgang mit dem besonderen Gemüse gefragt. „Wir mussten Spargel stechen, Spargel wiegen und ein Spargelquiz absolvieren“, erzählt die 19-Jährige über ihren Weg zur Spargelprinzessin. Gegen fünf andere Bewerberinnen auf das besondere Amt setzte sie sich durch und darf sich jetzt schon seit mehr als einem Jahr Veener Spargelprinzessin nennen. In ihrer Funktion geht sie häufiger zu Veranstaltungen um den Spargelhof Schippers, auf dem ihr die Krone verliehen wurde, zu repräsentieren. „Man ist als Spargelprinzessin so etwas wie das Aushängeschild des Hofes“, sagt sie.

Monika Denis vom Spargelhof Schippers. Foto: Martin Büttner

Info Der Hof und die königliche Hoheit 2011 kürte man auf dem Spargelhof Schippers die erste Spargelprinzessin von Veen. Seit 1933 gibt es den Spargelhof Schippers. Mittlerweile verkauft man das besondere Gemüse nicht nur im Hofladen direkt auf dem Hof in Veen, sondern auch im Hofladen in Issum. Verkaufsstände des Spargelhof Schippers findet man in der Saison in der ganzen Region. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.spargelhof-schippers.de

Auch auf dem Hof selbst begrüßt sie in der Spargelzeit häufiger die Gäste. Dabei ist der Posten, ähnlich wie der einer Karnevalsprinzessin, an die Saison geknüpft. „Wir haben an Gründonnerstag wieder angefangen“, berichtet Maren Conrad.

In Spellen ist die Veener Spargelprinzessin mittlerweile zum zweiten Mal, da es in diesem Jahr keine neue Wahl zur Spargelprinzessin gab. „Die Menschen hier haben mich sehr gut aufgenommen. Die Besucher hier sind immer freundlich und es ist immer etwas los“, sagt die junge Frau. Zu tun hat die 19-jährige Maren Conrads auf dem Markt dabei genug. In kurzen Abständen kommen Besucher zu ihr, um sich einen Teller der Spargelcremesuppe abzuholen.

Auch Laura Hitpaß besucht sie. „Ich finde es gut, dass der Spargelhof Schippers hier heute so präsent ist“, sagt die 27-Jährige. Die Spellenerin ist zwar nicht gezielt wegen der Aktion zum Bauernmarkt gekommen, den sie fast jede Woche besucht, freut sich aber trotzdem über den Thementag rund um den Spargel. „Ich war schon häufiger beim Hof Schippers, um dort einzukaufen“, erzählt sie. Dass Spargel nach wie vor beliebt ist, sieht man auch am Stand des Spargelhof Schippers. Es gibt kaum mal eine Minute, in der nicht mindestens eins Kunde vor dem Wagen steht, um die besonderen Gemüsestangen in Augenschein zu nehmen, die es hier in weiß und grün zu kaufen gibt. So hat Verkäuferin Monika Denis alle Hände voll zu tun. „Der Spargel verkauft sich hier heute sehr gut“, sagt sie. „Die Menschen wollen gerne Spargel haben.“ Dabei scheint vor allem die klassische, weiße Variante der Gemüsestangen bei den Kunden besonders beliebt zu sein. Die Saison ist ja auch erst in ihrer Mitte angekommen. Noch bis fast Ende Juni wird auf dem Spargelhof Schippers das Gemüse gestochen. Dann müssen die Freunde des besonderen Gemüses wieder bis zu kommenden Jahr warten, bevor es wieder frischen Spargel aus der Region gibt.