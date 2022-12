Bürgerhilfe in Dinslaken Lieferengpass rettet Geschenke vor Diebstahl

Dinslaken · Fast wären Geschenke der Bürgerhilfe Dinslaken für Kinder der Tafelkunden von den Einbrechern erbeutet worden, die in der Woche vor Heiligabend in die Halle der Dinslakener Tafel eingedrungen sind. Aber nur fast. Was hinter dem Glücksfall steckt.

28.12.2022, 13:58 Uhr

Keine Geschenke unter dem Baum? Das geht gar nicht, befand die Bürgerhilfe Dinslaken (Symbolfoto). Foto: dpa/Swen Pförtner

Lieferengpässe können zum Glücksfall werden: Diese Erfahrung machte jüngst die Bürgerhilfe Dinslaken. Der Verein war mitten im Endspurt der Aktion Seniorenwunschbaum, als ihn ein Hilferuf der Dinslakener Tafel erreichte. „Es fehlt noch Spielzeuge für einige Kinder. Können Sie uns da vielleicht helfen?“, fragte die Vorsitzende Marion Muhic. Das war eine Woche vor Weihnachten. „Ohne zu zögern haben wir einen Aufruf auf Facebook gestartet“, berichtet Marina Thümer, Vorsitzende der Bürgerhilfe Dinslaken. Gesucht wurden Kugelbahnen eines bestimmten Herstellers. Dass die Kinder zu Weihnachten ohne ein Geschenk dastehen würden, war für den Verein unvorstellbar. Man hoffte auf die Unterstützung aus den sozialen Medien. Doch leider wurde nicht eine einzige Kugelbahn gespendet. „Zum ersten Mal mussten wir feststellen, dass auch aus dem Netz niemand helfen konnte. Das hatten wir bisher so noch nicht erlebt“, sagt die Vorsitzende. Zehn Kinder waren betroffen. Zehn Kinder, die keine Kugelbahn unter dem Weihnachtsbaum finden würden. „Das geht gar nicht!“ befand Marina Thümer und beschloss. „Wir müssen eine andere Lösung finden.“ Die Bürgerhilfe recherchierte, was eine Kugelbahn kostet, und schaute, wo man zehn solcher Kugelbahnen bekommen könnte. Parallel dazu bat der Verein bei der Nispa (Niederrheinische Sparkasse RheinLippe) um Unterstützung, die prompt zusagte, den Kaufpreis von zehn Kugelbahnen zu übernehmen. Das Problem war, so viele überhaupt zu bekommen. Jetzt war auch klar, warum auch auf Facebook niemand helfen konnte. Aber ein Anbieter fand sich online dann doch, der auch eine Lieferung vor Weihnachten zusicherte. So bestellte der Verein zehn Basis-Sets und war froh, dass diese noch rechtzeitig ankommen würden. Dann jedoch rief der Lieferant zurück: „Es tut uns leid. Wir hatten einen Computerfehler. Die zehn Kugelbahnen sind dieses Jahr nicht mehr in der Basis-Version erhältlich. Wir können Ihnen jedoch die Maxi-Version in dieser Stückzahl anbieten“, teilte er mit. Beim Preis könne man noch etwas entgegenkommen. So weit, so gut. Die Maxi-Version der Kugelbahnen war zwar etwas teurer, aber sie waren lieferbar, und das auch noch vor Weihnachten. Die Bürgerhilfe Dinslaken erklärte sich bereit, den Differenzbetrag zu übernehmen, und so wurde ein Lieferdatum für Freitag, 23. Dezember, vereinbart. Zum Glück keinen Tag früher, denn bei der Tafel war inzwischen eingebrochen worden. „Wir waren froh, dass zumindest die Hubelino Kugelbahnen noch nicht geliefert waren und erst am Freitag ankamen. So hatten dann wenigsten diese Kinder ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum“, sagt Marina Thümer. Für den Einsatz der Bürgerhilfe und die Unterstützung durch die Nispa bedankte sich die Tafel-Vorsitzende Marion Muhic bei der Übergabe der Kugelbahnen einen Tag vor Heilabend, noch unter dem Schock des Einbruchs – des zweiten innerhalb einer Woche – stehend. Diesen verurteilt die Bürgerhilfe scharf: „Der Diebstahl der Geschenke und die Rücksichtslosigkeit machen uns tief besorgt und fassungslos“, sagt die Vorsitzende der Bürgerhilfe, Marina Thümer. „Wir freuen uns aber auch über die vielen Solidaritätsbekundungen und Hilfsangebote für die Tafel.“ Auch die Bürgerhilfe Dinslaken werde der Tafel Dinslaken weiterhin mit allen Kräften unterstützen, verspricht Thümer.

