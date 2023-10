Polizei hofft auf Zeugenhinweise Einbrecher stehlen vier Motorräder, einen Helm und eine Motorradjacke

In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11.10 Uhr, brachen mehrere Täter in ein Motorradgeschäft an der Grenzstraße ein. Sie stahlen dort insgesamt vier Krafträder. Die Täter begaben sich nach Mitteilung der Polizei in den hinteren Bereich des Geschäftes und schnitten mit einem Messer das dortige Rolltor auf. Neben vier Krafträdern wurden auch ein Kennzeichen (WES-KP704) sowie eine Motorradjacke und ein Helm entwendet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 622-0 entgegen.