Einbruch Voerde Unbekannte brechen in Kita ein

Voerde · Auf Bargeld hatten es Einbrecher in Voerde abgesehen, die am Wochenende in eine Kita einbrachen. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie eine Tür auf.

21.11.2023 , 08:18 Uhr

Die Einbrecher brachen eine Tür auf (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag bis Montag in eine Kindertagesstätte an der Elisabethstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten sie durch die rückwärtige Eingangstür der Kita in das Gebäude. In einem Büro brachen die Täter eine verschlossene Schranktür auf und nahmen Bargeld mit. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter Telefon 02064 6220 entgegen.

(fbl)