Täter hebeln in Voerde Schlafzimmerfenster auf : Hausbewohner überrascht Einbrecher

Voerde Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise geben könnnen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr versuchten Unbekannte, das Schlafzimmerfenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Hahnenstraße aufzuhebeln. Als der Bewohner in das Schlafzimmer kam und das Licht einschaltete, flüchteten die Täter, wie die Polizei berichtet. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen rund um den Bereich der Hahnenstraße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Voerde, Telefon 02855 9638-0, in Verbindung zu setzen.