Verdächtiger vorläufig festgenommen Einbruch in Sonnenstudio ­– Bräunungscremes im Umfeld des Tatorts verstreut

Dinslaken · Ein aufmerksamer Zeuge hat in Dinslaken für die vorläufige Festnahme eines mutmaßlich 36-Jährigen gesorgt, der in Verdacht steht, in ein Sonnenstudio eingebrochen zu sein. Die umgehend alarmierte Polizei traf den Verdächtigen noch am Tatort an, wo er mit einer weiteren Straftat beschäftigt war.

08.05.2023, 11:36 Uhr

Die Polizei nahm einen Verdächtigen vorläufig fest (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein lauter Knall, gefolgt von einem lauten Klirren, hat am Sonntag gegen 3.25 Uhr einen Anwohner an der Augustastraße geweckt. Da sich in unmittelbarere Nähe seiner Wohnung ein Sonnenstudio befindet, ging der 36-Jährige davon aus, dass es sich um das Studio handelt, schaute nach und sah sich in seinem Verdacht bestätigt. Er rief die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft fanden die Polizistinnen und Polizisten mehrere auf dem Boden liegende Bräunungscremes und in einem Beet an der Sedanstraße weitere Cremetuben sowie eine Taschenlampe. Zudem war auf dem Parkplatz ein Kleinkraftrad abgestellt, auf dem ein geöffneter Rucksack stand. Neben dem Vorderrad lagen dunkle Handschuhe. Die Polizistin, die mit ihrem Kollegen als Erste am Tatort eintraf, hörte beim Aussteigen zunächst ein lautes Klopfen. Sie entdeckte eine dunkel gekleidete Person, die sich hinter einem geparkten Auto an der Beifahrerscheibe zu schaffen machte. Die Polizistin und ihr Kollege nahmen den Unbekannten, dessen Identität noch nicht feststeht, vorläufig fest. Da der Mann unter Einfluss von Alkohol stand, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache in Dinslaken eine Blutprobe. Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Neben der Identität des vermutlich 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz überprüft sie unter anderem auch, ob er für weitere Straftaten in Betracht kommt. Derzeit ist der Mann verdächtigt, in das Studio eingebrochen zu sein sowie des versuchten Diebstahls aus einem Pkw. Das Auto, an dem er sich zu schaffen machte und das dort auf dem Parkplatz abgestellt war, wies an der Glasscheibe Beschädigungen auf. „Somit besteht auch hier der Verdacht, dass er sich Zugang zu dem Wagen verschaffen wollte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

(fbl)