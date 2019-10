Einbruch in Dinslaken : Zwei Tresore aus Hotel gestohlen

Dinslaken Die Polizei sucht unbekannte Täter, die in ein Landhotel an der Dickerstraße eingebrochen sind.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23.30 und 4.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Landhotel an der Dickerstraße ein. Im Inneren brachen die Täter mehrere Türen auf und durchwühlten die Räume. Dabei entwendeten sie zwei Tresore samt Dokumenten und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 622-0.