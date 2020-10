In Erdgeschosswohnung eingedrungen : Wohnungseinbrecher stehlen Schmuck und entkommen unerkannt

Dinslaken Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte drangen am vergangenen Samstag in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Eppinghoven ein. Innerhalb weniger Stunden durchwühlten sie in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr die Wohnung an der Kerkmannstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie erbeuteten Schmuck und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die derzeit andauern. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.