Täter kamen durch den Garten Mann schlägt in Hiesfeld Einbrecher in die Flucht

Dinslaken · Unbekannte Einbrecher gingen am Donnerstag, 22. Dezember, in Hiesfeld auf Beutezug. Zunächst wollten sie an einem Haus die Terrassentür einschlagen. Doch das misslang.

23.12.2022, 10:59 Uhr

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder