Am Kranichweg : Bei Wohnungseinbruch in Dinslaken Waffen und Munition gestohlen

Bei Wohnungseinbruch in Dinslaken Waffen und Munition gestohlen

Am Kranichweg

Als der Hund der Nachbarin bellte, waren der oder die Täter möglicherweise in der Erdgeschosswohnung auf Beutezug. Aber „Frauchen“ dachte sich nichts dabei.

Schusswaffen und Munition haben Einbrecher am Freitag, 21. Januar, zwischen 16.45 Uhr und 22.30 Uhr aus einer Wohnung am Kranichweg in Dinslaken gestohlen. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Vierparteienhauses. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten die Wohnung.