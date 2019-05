Loch in Zaun geschnitten : Einbruch in Baufirma: Täter schlachten Lkw aus

Voerde Unbekannte haben zwischen Freitag und Montag auf einem Gelände Am Industriepark einen Lastwagen ausgeschlachtet. Sie schnitten ein Loch in einen Maschendrahtzaun und kamen so auf das Gelände der Baufirma.

