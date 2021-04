Frau wollte in Dinslaken Leergut stehlen : Einbrecherin lässt am Tatort Fahrrad zurück

Dinslaken Ohne Beute und ohne ihr Fahrrad hat eine Unbekannte am Samstag die Flucht ergriffen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sie in eine Garage eingedrungen war.

Eine Unbekannte ist am Sonntag gegen 14 Uhr in eine Garage eines Lebensmittelmarktes an der Augustastraße eingebrochen, um offenbar Pfandkisten zu stehlen. Nachdem ein Zeuge die Frau vor der geöffneten Garage ansprach, flüchtete sie über einen Parkplatz in Richtung Katharinenstraße. Die Einbrecherin ließ dabei ein Fahrrad am Tatort zurück. Die Frau ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,64 Meter groß, hat eine stabile Figur, schwarze, mittellange Haare. Die Frau war vollständig schwarz gekleidet. Sie trug außerdem eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, Telefon 02064 6220.