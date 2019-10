Tat geschah übers Wochenende : Einbrecher stehlen Tresor aus Stadtbibliothek Voerde

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei sucht die Täter, die in die Voerder Stadtbibliothek eingebrochen sind (Symbolfoto).

Voerde Einbrecher sind in die Stadtbibliothek eingestiegen. In der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 7.25 Uhr, hebelten die Täter gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in den Bau an der Straße Im Osterfeld.

Das Fenster liegt auf der Seite des Parkdecks. Im Inneren durchwühlten die Täter Schubladen und hebelten Schränke auf. Aus einem Schrank stahlen sie einen etwa 40 mal 30 mal 30 Zentimeter großen Tresor. Mit diesem und gestohlenem Geld flüchteten die Täter unerkannt.Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Voerde unter Telefon 02855 9638-0 in Verbindung zu setzen.

(RP)