Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Geld in Restaurant und Eisdiele

Dinslaken Die Täter kamen in der Nacht.

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in zwei Gastronomiebetriebe ein. Sie verschafften sich Zugang zu einem Restaurant an der Duisburger Straße und drangen gewaltsam in eine Eisdiele an der Straße Altmarkt ein, wie die Polizei mitteilt. Unbemerkt durchwühlten sie die jeweiligen Räume nach Wertsachen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Sie können sich telefonisch an die Polizei in Dinslaken wenden, 02064 622-0.