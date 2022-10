Geschädigter sah Verdächtige weglaufen : Polizei in Dinslaken stellt Einbrecher-Pärchen

Dinslaken Ein Einbrecher-Pärchen ist der Polizei in Dinslaken ins Netz gegangen. Ein Zeuge, der Geschädigte selbst, hatte zwei Verdächtige weglaufen sehen und der Polizei eine genaue Beschreibung liefern können. Wenig später stellten die Beamten eine 16-Jährige und einen 20-Jährigen, die dringend tatverdächtig sind.

Ein Einbrecher-Pärchen ist der Polizei in Dinslaken ins Netz gegangen. Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr stellte ein 30-jähriger Mann aus Dinslaken fest, dass an seinem Wohnhaus an der Agnesstraße eine Wohnungstür offenstand. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, sah er im oberen Bereich des Hauses geöffnete Schmuckschatullen und stellte fest, dass bei ihm eingebrochen wurde. Der Mann informierte umgehend die Polizei.