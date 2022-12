Dinslaken Ertappter Einbrecher flüchtet mit Sprung aus dem Küchenfenster

Dreister Einbruch am Freitagabend gegen 20.30 Uhr: Vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster, so berichtet die Polizei, ist ein Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses an der Haldenstraße eingedrungen. Eine 21-Jährige, die sich in ihrem Zimmer aufhielt, hörte Geräusche in der Wohnung.