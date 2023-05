Schwerpunkteinsatz der Polizei in Voerde Mögliches Diebesgut aus Einbrüchen sichergestellt

Voerde · Zwei Haftbefehle, sichergestelltes Einbruchwerkzeug, konfiszierte Drogen in geringen Mengen: Das ist die Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes der Polizei in Voerde am Dienstagabend. Unter anderem machte sich in Mann verdächtig, der trotz warmen Wetters Handschuhe trug.

31.05.2023, 10:08 Uhr

Die Polizei hatte bei ihrem Sondereinsatz insbesondere Einbrecher im Visier (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Rahmen eines direktionsübergreifenden Sondereinsatzes „Aktion sicher leben – Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität" hatten Polizistinnen und Polizisten am Dienstagabend im Wachbereich Ost insbesondere Einbrecher im Visier. In Voerde beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der sich an mehreren Garagen zu schaffen machte. Die Sondereinsatzkräfte trafen den 51-Jährigen in der Nähe an. Trotz des warmen Wetters trug er Handschuhe. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Beamten zwei Schraubendreher. Im Auto des Mannes, das unweit abgestellt war, fanden die Beamten diverse Gegenstände, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In Voerde-Emmelsum kontrollierten die Kräfte des Sondereinsatzes einen Mann gegen den ein Haftbefehl bestand. Auch ihn nahmen die Beamten fest. Insgesamt schrieben die Beamtinnen und Beamten vier Anzeigen (Verstoß Betäubungsmittelgesetz; Besonders schwerer Fall des Diebstahls; Verkehrsverstöße), fünf Berichte, zwei Aufenthaltsermittlungen zu gesuchten Personen und stellten eine geringe Menge Betäubungsmittel, diverse Werkzeuge und vermutlich Aufbruchwerkzeug sicher.

(RP)