Ein Freundetrio im Mittelpunkt : Ein „Wende-Roman“ als Komödie

Der Kabarettist und Romancier Frank Goosen, 1966 in Bochum geboren und noch immer dort lebend, hat sich einen guten Ruf als Ruhrgebietsautor und „Chronist der 80er Jahre“ erschrieben. Im Mittelpunkt seines letzten Romans „Förster, mein Förster“ (2016) stand das Freundschaftstrio Förster, Brocki und Fränge.

Alle drei waren dort um die 50 und kämpften gegen unterschiedliche Symptome der Midlife-Crisis. Im neuen Roman Frank Goosens, „Kein Wunder“, steht dieses Freundschaftstrio erneut im Mittelpunkt, allerdings sind Förster, Brocki und Fränge hier 25 Jahre jünger und suchen noch nach einem für sie passenden Lebenskonzept. Es ist der Sommer 1989, und Roland Förster, Student der Germanistik in Bochum, besucht mit Brocki den gemeinsamen Freund Fränge, der sich auf der Flucht vor der Wehrpflicht nach Berlin abgesetzt hat. Fränge treibt sich in West-Berlin aber mehr in der Kneipen-Szene als an der Uni rum und bastelt an einer parallelen Liebesbeziehung zu der portugiesischen Kellnerin Marta in West-Berlin und zu der attraktiven Rosa aus der Ost-Berlin.