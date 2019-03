Freibadverein reagiert mit Galgenhumor: Ein Weg mit Riesenhürden fürs Freibad

Dinslaken Der Dinslakener Stadtrat hat einen Aufschub im Streit ums Freibad Hiesfeld beschlossen. Der Freibadverein solle Zeit haben, selbst Planer für einen Bau zu suchen, heißt es. Der Verein reagiert mit Galgenhumor.

Die Bürger, die für das Freibad in Hiesfeld kämpfen, haben Zeit gewonnen. Der Rat hat am Dienstagabend beschlossen, dass der Beschluss über die Bad-Sanierung um drei Monate verschoben wird. Jetzt könnten die Leute für den Bau kämpfen – theoretisch. Die Hürden, die sie nach dem Vorschlag der Politik dafür allerdings nehmen müssten, sind hoch aufgestellt.

Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Sanierung des Bades zunächst mal „ruhend“ gestellt wird, und zwar bis zur nächsten Sitzungsfolge, also für rund drei Monate. In dieser Zeit könnten die Befürworter des Bades nun selbst ein Architektur- oder Planungsbüro auftreiben, das den Stadtwerken ein Angebot für den Bau des Freibads am jetzigen Standort in Hiesfeld vorlegt. Dieses Angebot müsste unter anderem zwei Bedingungen erfüllen.