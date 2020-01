Die Natur holt sich das Gelände zurück : Steag – ein Spaziergang durch Ruinen

Im Hintergrund sind Gebäude von RWE zu sehen. Vom Kohle-Verteilerturm gehen die Förderbänder ab. Früher standen dort noch mehr Anlagen und Gebäude, einige sind schon abgerissen. Foto: m/Martin Büttner

Stille hat sich über die Bauten und Maschinen des Kraftwerks Möllen gelegt. Wir zeigen, wie es dort aussieht, wo eigentlich niemand mehr hinkommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld (Text) und Martin Büttner (Fotos)

Große, fürs Auge beeindruckend tiefschwarze, beim Betreten gummiartig-sumpfige Flächen erstrecken sich auf dem Gelände östlich der Frankfurter Straße. Der Grund unter den Füßen sackt ab, schwammartig und doch unter Spannung. Das hier ist kein fester Boden: Wer hier steht, hat unter den Füßen eine halbmeterdicke Schicht von Asche-Granulat, vollgesogen mit Wasser. Überbleibsel des Kohle-Kraftwerksbetriebs in Möllen.

Wobei hier eigentlich niemand stehen kann, jedenfalls niemand außer dem Sicherheitspersonal: Das gesamte Gelände des stillgelegten Werks ist verschlossen und wird bewacht. Für einen Rundgang hat die Steag der Rheinischen Post die Tore geöffnet.

Auf dem am Rhein gelegenen Teil des Kraftwerkstandorts steht der Besucher zwischen den beindruckenden Gebäuden und Anlagen, deren Türen aus Sicherheitsgründen verschweißt wurden. Es ist still, das Brummen der Schiffe auf dem Rhein wirkt auf einmal irritierend laut. Überall erobert die Natur sich Räume: Kräuter und Sträucher klettern aus Ecken im Pflaster und an den Mauern empor, bohren sich durch Bodenplatten, krabbeln unter nicht mehr befahrene Gleisen heraus, arbeiten sich durch Asphalt. Die einstigen Grünanlagen neben den Wegen sind außer Rand und Band.

Wasser steht in einem Becken in dem sich früher mal Asche absetzte. Frösche und Lurche wollen sich da ansiedeln, Vögel suchen Brutplätze. Die Steag muss all das eindämmen: Es dürfen sich keine Biotope bilden, sonst könnte die künftige Nutzung der Flächen aus Naturschutzgründen gebremst werden.

Thomas Becker, Geschäftsführer der Steag-Kraftwerksgrundstücksgesellschaft, findet das bedauerlich. „Man könnte doch hier ,Natur auf Zeit‘ erlauben“, sagt er: Den Dingen Lauf lassen und erforschen, was sich entwickelt, aber gestatten, dass das Gelände später wieder genutzt wird. „Aber da der Gesetzgeber das nicht vorsieht, ist es unsere Pflicht, das nicht zuzulassen.“

Pflanzen sprießen vor der Kulisse großer Bauten und Maschinen. Im Hintergrund ist ein stillgelegter Trafo zu sehen. Foto: mn/Martin Büttner

Tiefschwarz ist die Glasasche, ein Nebenprodukt der Stromerzeugung. Sie wird zum Beispiel zum Sandstrahlen verwendet. Foto: m/Martin Büttner

Das verlassene Areal der Steag in Voerde Möllen. Foto: m/Martin Büttner

Dieser gewaltige Bagger schaufelte Kohle von einem beeindruckenden Berg auf ein Förderband. Dieses transportierte das Brennmaterial über die Frankfurter Straße hinweg ins Kraftwerk. Dort, wo die Kohlevorräte rund 40 Jahre lang lagen, ist der Erdboden heute stark verdichtet. Foto: m/Martin Büttner

Der Kühlturm von RWE – so sieht der „Fuß“ des beeindruckenden Baus aus. Der Turm spiegelt sich in einer flachen Wasserfläche. Foto: mn/Martin Büttner

Alte Warnschilder und Zäune, dem Verfall überlassen. Foto: m/Martin Büttner

Über diese Schienen wurde Material über das Gelände transportiert. Foto: mn/Martin Büttner

Die großen Trafos – gut zu erkennen der noch recht leuchtend grüne vorne – waren Herzstücke der Stromerzeugung. Dahinter: Maschinen- und Kesselhaus. Foto: m/Martin Büttner

Im Betrieb war hier alles picobello. Jetzt ist das Pflaster moosig-grün, Gräser und Kräuter bohren sich durch den Beton neben gelb-schwarzen Warnstreifen. Foto: m/Martin Büttner

Blick aufs Werk. Vorne: Ein Wasserbecken, in dem sich Asche absetzte. Foto: m/Martin Büttner

Die großen Trafos – gut zu erkennen der noch recht leuchtend grüne vorne – waren Herzstücke der Stromerzeugung. Dahinter: Maschinen- und Kesselhaus. Foto: m/Martin Büttner