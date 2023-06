Dinslaken Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken · Am gestrigen Mittag gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Brinkstraße in Dinslaken. Ein PKW und ein LKW stießen dabei frontal zusammen. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

02.06.2023, 16:30 Uhr

Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Ersthelfer vor Ort hatten die Person bereits aus dem PKW befreit und Erste Hilfe geleistet. Die Feuerwehr Dinslaken unterstützte die Arbeiten des Rettungsdienstes und sicherte die Einsatzstelle ab. Die Polizei sperrte die Brinkstraße zwischen Schloßstraße und Otto-Brenner Straße für den übrigen Verkehr. Im Einsatz waren neben den Einheiten der Hauptwache auch die Einheiten Hiesfeld und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und dem Notarzt vor Ort.

(me)