In Hünxe-Bruckhausen wird wieder gefeiert : Das Möllebeckfest startet wieder durch

Hünxe-Bruckhausen Auf dem Schulhof der Grundschule Bruckhausen erwartet die Besucher am Samstag, 17. September, ein abwechslungsreiches Programm. Im Jahr zuvor war das Fest eine Nummer kleiner ausgefallen.

Das Möllebeckfest ist wieder da: größer, bunter, lebendiger – „eben typisch Bruckhausen“, so heißt es in der Ankündigung des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen.

Nachdem 2020 das Fest wegen der Pandemie ausfallen musste und 2021 nur eine kleine Variante stattfand, legt der Verein nach eigenem Bekunden am Samstag, 17. September, wieder richtig los. „Gemeinsam mit den Menschen und Vereinen in Bruckhausen wollen wir ein tolles Familien- und Dorffest feiern“, sagt Jan Scholte-Reh vom Orga-Team und neuer Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen (VFDB), und verspricht: „Es gibt ein spannendes Programm mit großartigen Angeboten für Groß und Klein und ein abendfüllendes Konzert mit coolen Bands. Darüber hinaus repräsentieren zahlreiche Stände der Vereine, Parteien, Gewerbetreibenden und Einrichtungen die Vielfalt und Lebendigkeit des Dorfes.

Der Bruckhausener DJ Marcel „Housemeister Krause“ begleitet das Fest den ganzen Tag. Rund ums Programm gibt es zahlreiche Angebote: Kistenklettern, XXL-Kicker, Kinderschminken, eine Hüpfburg, weitere Kinderspiele sowie der schuleigene Spielplatz lassen bei den Kindern keine Langeweile aufkommen. Auch für das kulinarische Wohl ist gesorgt: Kuchen von den Hünxer Landfrauen, ein Imbisswagen, ein Crêpes-Stand, ein Bierwagen mit zahlreichen Kaltgetränken. Der Thron des Bürgerschützenvereins Bruckhausen mit ihrer Königin Ira Wodtke laden an ihren beliebten Weinstand ein, und die Freizeitfußballer vom BWJ Bruckhausen bieten eine kleine Auswahl von Cocktails an. Die Erlöse, die der VFDB macht, kommen gemeinnützigen Zwecken in Bruckhausen zugute.

Nachdem das „alte“ Möllebeckfest der ehemaligen Möllebeck-Werbegemeinschaft aus personellen Gründen nicht mehr hatte durchgeführt werden können, fand sich im Rahmen des 2019 gegründeten Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Bruckhausen eine kleine, motivierte Truppe mit Ehrenamtlichen aus Brauchtum, Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft. So konnte das Möllebeckfest in neuer Form im September 2019 mit großem Erfolg wieder stattfinden. „Wir haben ein starkes Team mit viel Kreativität, vielen Kontakten und Expertise aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist unsere große Stärke“, sagt Scholte-Reh. „Wir sind ein Verein für Möglichmacher und Optimisten, die Spaß am Gestalten haben und Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen wollen.“ So habe man etwa während der Corona-Pandemie ein Einkaufs-Hilfenetzwerk organisiert, als gerade viele ältere Bürger den Kontakt zu anderen Menschen meiden sollten.