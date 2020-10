30 Kinder in Quarantäne : Corona-Fall an der Klaraschule in Dinslaken

Corona-Fall an der Klaraschule in Dinslaken

Dinslaken An der Grundschule läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorschriften weiter.

An der Klaraschule in Dinslaken wurde ein Kind aus der vierten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Durch die Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 30 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Quarantäne angeordnet, wie der Kreis Wesel am Freitag mitteilte. An der Schule sind keine Lehrkräfte betroffen. Für die übrigen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerkräfte läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter, so die Kreisverwaltung. Alle betroffenen Personen beziehungsweise deren Eltern wurden durch das Gesundheitsamt des Kreises auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen.