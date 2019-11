Zoff im Zuge des Pipeline-Baus : Eigentümer sauer über Zeelink-Methoden

Voerde / Hünxe Die Trasse der Zeelink-Gaspipeline zieht sich quer durch die Region, als hätte sich ein gigantischer Maulwurf durch die Erde gewühlt. Eigentümer, die ihre Wiesen und Felder nicht bereitstellen wollen, fühlen sich bedrängt.

Das Unternehmen Open Grid weist „fragwürdige Verhandlungsmethoden“ von sich. Ebenso den Vorwurf, man sage Betroffenen, dass sie es „bereuen müssten“, keinen Vertrag anzunehmen. „In den bisher rund 80 anhängigen oder abgeschlossenen Verfahren zur vorzeitigen Besitzeinweisung sind weder wir noch die Behörden mit diesem Einwand konfrontiert worden“, so Helmut Roloff, Sprecher von Open Grid. „In den Gesprächen betonen wir stets, dass der Betroffene nicht dazu verpflichtet ist, einen Gestattungsvertrag mit uns abzuschließen.“ Auch zur Kritik am Auftreten der Kontaktpersonen erklärt sich Open Grid. Bei Erstgesprächen würden die Eigentümer grundsätzlich per Post angeschrieben. „Es ist durchaus möglich, dass ein Eigentümer auch ohne vorherige Terminabsprache aufgesucht worden ist, worin wir aber nichts Verwerfliches erkennen können“, so Sprecher Helmut Roloff. Ein Satz aber, wie ihn Astrid Dieckmann in Erinnerung hat, entspreche „nicht dem Sprachgebrauch des betreffenden Mitarbeiters“. Das sei Open Grid von dem Unternehmen bestätigt worden, das in Dieckmanns Fall tätig war. Man habe auch in der Vergangenheit die Erfahrung machen müssen, so Roloff weiter, dass Eigentümer „Inhalte aus Besprechungen, deren Verlauf oder Einzelheiten daraus in ihrem Sinne interpretieren“. Zwischen den Zeilen spielt er damit also auch die Anschuldigung, es gebe fehlerhafte Besprechungsprotokolle, an die Beschwerdeführer zurück.