Gift gegen giftige Raupen : Eichenprozessionspinner – das plant die Gemeinde Hünxe

Hünxe Hünxe will nach Ostern gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen. Die Gemeinde plant dafür mit dem Einsatz eines biologischen Insektizids. Was es über die Aktion zu wissen gibt.

Die Gemeinde Hünxe beginnt nach Ostern mit der die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Das teilte die Gemeinde am Dienstag mit. Allerdings steht die Bekämpfungsmaßnahme unter dem Vorbehalt, dass das Wetter mitspielt; entscheidend dafür sind nach Angaben der Verwaltung Temperaturen, Windgeschwindigkeiten und auch die Regenwahrscheinlichkeit.

Geplant ist der Einsatz eines biologischen Insektizids (bacillus thuringiensis). Vorsorglich damit behandelt werden sollen unter anderem Schulen, Spielplätze, öffentlichen Wege und Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten.

„In den vergangenen Jahren konnten wir beobachten, dass sich die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners im Innenbereich nur im geringem Umfang entwickelt hat, während im Außenbereich und vermehrt auch in den Wäldern flächendeckend Eichenbäume mit dem Eichenprozessionsspinner befallen waren“, heißt es in der Ankündigung der Gemeindeverwaltung. „Eine Bekämpfung durch die Gemeinde erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Sind Eichen betroffen, die auf privaten Grund und Boden stehen, muss der Grundstückseigentümer Maßnahmen ergreifen, damit Dritte nicht beeinträchtigt werden.“

Die Verwaltung bittet die Bürger darum, Befallsareale zu meiden und Nester zu melden. Meldungen über befallene Bäume können am besten über die „Meldoo-App“, im Internet https://www.meldooplus.de/webV2/#/hünxe, über den Mängelmelder auf www.huenxe.de oder per Mail an ordnung@huenxe.de erfolgen. Meldungen zu gesichteten Nestern werden von der Verwaltung gesammelt, begutachtet und priorisiert. Vorrangig würden Nester innerorts beseitigt.