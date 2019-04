Lesepaten gesucht : Bei Kindern den Spaß am Lesen wecken

Mentorin Christel Jerig und Schülerin Jette lesen gemeinsam „Hexe Lilli“ in der Bücheroase der Dorfschule Hiesfeld. Foto: Heiko Kempken

Dinslaken Die ehrenamtlichen Helfer des Mentor-Vereins Niederrhein unterstützen Grundschulkinder beim Lesen und wecken die Freude am Buch. Paten werden weiterhin dringend gesucht.

Mit einem grünen Lesezeichen fährt Jette die Buchseite ab, Zeile um Zeile. Regelmäßig wird die Neunjährige unterbrochen – von ihrer Lesepatin Christel Jerig, die die Drittklässlerin etwa auf Fehler in der Aussprache hinweist. Um die beiden herum in der Leseoase der Dorfschule Hiesfeld steht eine bunte Auswahl an Kinder- und Sachbüchern in den Regalen. Seit den vergangenen Sommerferien ist Jette schon in einer Lesepatenschaft des Vereins „Mentor – die Lesehelfer am Niederrhein“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lese- und Sprachkompetenz von Grundschulkindern zu fördern. Die ehrenamtlichen Patenschaften verliefen nach einem „Eins zu Eins-Prinzip“, erklärt Vereinsvorsitzender Thomas Matzke. In Einzelsitzungen von 45 Minuten kümmere sich ein Lesementor jeweils um ein Patenkind.

Der Stundenaufbau ist einfach: In der Regel lesen die Schüler laut vor, die Mentoren verbessern. Aber es kann auch mal umgekehrt gehen. Hauptsache, das Lesen macht Spaß. Der Stoff werde unabhängig von der Schullektüre zusammen von Lesepaten und Schülern ausgesucht, erklärt Koordinatorin Dagmar Knauth. In Jettes Lesestunde geht es derzeit ums Hexen und Fliegen. Ihr neues Lieblingsbuch „Hexe Lilli“ hat Patin Christel Jerig der Drittklässlerin geschenkt. Zeit für Pausen und Buchstabenrätsel gibt es auch, schließlich müssen die Kinder die Lesestunde zusätzlich vor oder nach Schulschluss in ihren Stundenplan einbauen. Für die ehrenamtliche Patenschaft von der Dauer eines Schuljahres suchen Lehrkräfte der Schulen, an denen der Verein Lesepatenschaften anbietet, förderwürdige Kinder aus. Frank Komnick, Konrektor der Dorfschule, schätzt, dass das etwa 15 Prozent seiner Schüler betreffe.

Info Der Verein ist bislang in 35 Schulen aktiv Der Verein Mentor bietet Lesepatenschaften zur Sprachförderung an Grundschulen an. In 35 Schulen ist der Verein am Niederrhein aktiv, 34 davon im Kreis Wesel, eine im Kreis Borken. In Dinslaken werden Kinder an elf Schulen von Paten betreut. Kontakt Interessierte können sich für das Ehrenamt bei Dagmar Knauth unter 02064 4779391 oder per Mail dagmar.knauth@t-online.de melden. Info Weitere Informationen zum Verein und den Standorten auf www.mentor-niederrhein.de

„Jedes Kind hat so seine eigene Art“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Matzke, der selbst Lesepate zweier Schulkinder in Wesel ist. Vor allem an der Leseflüssigkeit hapere es oft. „Den Kindern fehlt es einfach an Übung.“ Bedarf an Lesepatenschaften gebe es genügend, sagt Komnick. „Wir sind für jeden Paten dankbar. Es ist ungeheuer wertvoll, wenn sich eine Person die Zeit nimmt für ein Lesekind.“ Das Patenprojekt habe eine positive Auswirkung auf fast alle Lesekinder.

Seit Jahren beobachte er ein sinkendes Leistungsniveau der Schüler, die mit immer weniger „vorschulischer Bildung“ eingeschult würden. Konrektor Komnick glaubt, das resultiere aus mangelnder Aufmerksamkeit im Elternhaus. Das Lesen werde nicht genug begleitet. Gründe dafür seien etwa eine hohe Arbeitsbelastung der Eltern oder, dass es immer mehr Alleinerziehende gebe. Auch die Konkurrenz zu anderen Unterhaltungsmedien sei riesig. Doch: „Die Kinder lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird.“ Viele würden das gar nicht mehr von zu Hause kennen, beobachtet auch Thomas Matzke.

Umso wichtiger sei das Engagement der Lesehelfer. Was sie mitbringen sollten? Geduld, Spaß am Lesen und vor allem daran, mit Kindern zu arbeiten, sagt Dagmar Knauth. „Man muss im richtigen Moment ermutigen.“ Dabei müssten die Mentoren keine Pädagogen sein. Der Verein biete Fortbildungen an, bei denen sich die Mentoren auch Anregungen holen können.

Auch für Christel Jerig zählte der Gedanke, ehrenamtlich helfen zu können. Früher beruflich im medizinischen tätig, ist sie seit 2010 Lesepatin. Sechs Kindern hat die 72-jährige Dinslakenerin in dieser Zeit bereits beim Lesen in der Dorfschule betreut.„Ich lese selbst sehr gerne und finde es wichtig, dass Kinder zum Lesen gebracht werden.“ Doch mit dem Lesen ist nach 45 Minuten erstmal Schluss, „Hexe Lilly“ wird zugeklappt.

(mh)