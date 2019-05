Jetzt anmelden : Ehrenamtler laden zum Frühstück ein

Pflege - eine wichtige und oft belastende Aufgabe in der Familie. (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Voerde Stärkung im Alltag: Menschen, die einen Angehörigen pflegen, dürfen sich verwöhnen lassen.

Seit einigen Monaten trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat die Selbsthilfegruppe pflegender Angehörige von 10 bis 11.30 Uhr im Paulushaus der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Voerde. Brigitte Brzeski hat dieses Angebot über den Dachverband „Wir pflegen NRW“ im vergangenen Jahr in Voerde ins Leben gerufen.

Der Austausch unter Gleichbetroffenen biete die Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre aus dem Alltag zu erzählen, Tipps zu hören und gemeinsam zu lachen – alles, was vielen Pflegenden Kraft für ihren anstrengenden Alltag gibt, meinen die Organisatoren. Weitere Gruppen „pflegender Angehörige“ gibt es auch in Dinslaken und Hünxe.

Ehrenamtliche der Kirchengemeinde St. Peter und Paul und Brigitte Brzeski möchten nun für Angehörige, die einen Menschen pflegen, ein Frühstück in gemütlicher Atmosphäre ausrichten. Es soll am Mittwoch, 15. Mai ab 10 Uhr im Paulushaus, Akazienweg 5 in Voerde stattfinden.

Um Anmeldung wird bis zum 12. Mai bei Brigitte Brzeski unter Telefon 0151 65532430 oder im Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Telefon 02855 923510, stpeterpaul@bistum-muenster.de, gebeten. „Die Vorbereitungsgruppe freut sich auf Ihr Kommen“, lassen die Organisatoren wissen. „Mit diesem Kostenlosen Frühstück können Sie hoffentlich etwas gestärkt nach dem Vormittag in ihren Alltag zurückkehren.“

(RP)