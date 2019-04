Nachbarskinder in Beeckerwerth : Hermine und Adolf Weiß feiern Diamanthochzeit

Diamanthochzeit bei Hermine und Adolf Weiß. Nachbarskinder in Beeckerwerth

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern heute Hermine (79) und Adolf Weiß (80).Kennengelernt hat sich das Paar bereits als Jugendliche. „Wir waren Nachbarskinder in Beeckerwerth“, erzählt Hermine Weiß. „Toleranz ist das Wichtigste in einer Beziehung“, sagt Hermine Weiß. „Und Liebe.“ Natürlich habe man sich auch mal in den 60 Jahren Ehe gekabbelt, aber nie so, dass einer von ihnen den Wunsch gehabt hätte, „davonzulaufen“. „Die Liebe hielt uns immer zusammen“, so die Diamantbraut.