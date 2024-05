Täter ließ seine Beute zurück Frau entdeckt Einbrecher in der Dusche ihrer Wohnung

Ungebetenen Besuch hatte ein Ehepaar am vergangenen Dienstag. Gegen 12.15 Uhr bemerkten die Eheleute, dass in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße eingebrochen worden war. Nachdem sich das Paar umgesehen hatte, ging die Frau ins Badezimmer und entdeckte dort einen fremden Mann, der sich in der Dusche versteckte. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und rannte schnell über den Flur in der Keller. Dabei lief er noch an dem Ehemann vorbei und wiederholte immer wieder das Wort „Entschuldigung", wie die Polizei mitteilt. Im Keller schloss der Einbrecher sich ein und kletterte über das zuvor aufgebrochene Kellerfenster wieder nach draußen und flüchtete mit einem schwarzen Klapprad. In der Wohnung ließ der Täter bereits eingepacktes Diebesgut und Werkzeug zurück.