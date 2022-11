Feurwehr Dinslaken im Einsatz : Brand in einem ehemaligen Schießstand

Foto: Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken In einem ehemaligen Schießstand an der Bergerstraße in Dinslaken hat es am Dienstagmittag gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Zwei Einheiten waren zu dem Löscheinsatz ausgerückt.

Zu einem Brand in einem ehemaligen Schießstand an der Bergerstraße ist am Dienstagmittag gegen 14.50 Uhr die Feuerwehr Dinslaken ausgerückt.

Wie die Feuerwehr berichtet, gelang es den Einsatzkräften unter Einsatz eines Strahlrohrs schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen, wobei sie zum Eigenschutz unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen vorgingen. Alarmiert wurden zu diesem Einsatz die Einheiten Hauptwache und Oberlohberg.