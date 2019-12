Märchen und Fantasy-Literatur : Von mythischen Wesen und magischen Welten

Edith Mendel, Leiterin der Stadtbücherei Dinslaken, mit einem Märchenbilderbuch zu einer Geschichte von Hans-Christian Andersen. Foto: Martin Büttner

Magie findet sich nicht nur in Fantasy-Geschichten, sondern auch in Märchen. Gibt es da überhaupt einen Unterschied?

Wer an Märchengeschichten denkt, dem fallen oft Trolle, Elfen, Drachen und Zwerge ein – phantastische Wesen, die ebenso verzauberte Landschaften bewohnen, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Magie, die den Alltag durchdringt und genutzt wird, um Helden zu verwünschen, zu verzaubern oder auf magische Weise zu belohnen, scheint ebenso zum guten Ton im Märchen zu gehören. Das alles lässt sich freilich auch in den Welten von Fantasy-Geschichten wie den „Chroniken von Narnia“ von C.S. Lewis, Tolkiens „Herr der Ringe“, Terry Pratchetts Scheibenwelt-Erzählungen oder in den Harry-Potter-Romanen von J.K. Rowling finden. Doch was unterscheidet Märchen von diesen Fantasy-Geschichten?

„Märchen sind ursprünglich aus einer Erzähltradition heraus entstanden“, beantwortet Edith Mendel, Leiterin der Dinslakener Stadtbibliothek, diese Frage. Und diese Antwort trifft den Kern der Sache. Denn eigentlich sind Märchen Erzählungen, die sich auch bei Naturvölkern finden und häufig auf vorliterarische Epochen zurückgehen. Die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm, in ihrer Erstauflage 1815 erschienen, vereinen mehr als 150 dieser Erzählungen, die oft aus der mündlichen Überlieferung heraus aufgezeichnet wurden. „Bei der Erzählung passte der Erzähler die Geschichte an sein Publikum an. Jacob und Wilhelm Grimm haben jeweils eine Form der Geschichte aufgezeichnet“, erklärt Edith Mendel. So konnte etwa ein Märchen, das man Kindern erzählte, ein anderes Ende haben, als die gleiche Geschichte, die einem erwachsenen Publikum dargeboten wurde. Viele Eigenarten der Märchenerzählungen weisen noch auf diesen Ursprung hin. Zum Beispiel das „Es war einmal“, das am Beginn jedes Märchens zu finden ist oder das „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“, das die Geschichten beendet.

Außerhalb dieser Erzähltradition stehen die Kunstmärchen, deren Schöpfer – im Gegensatz zu den ursprünglichen Erfindern der Märchen – namentlich bekannt sind. Namen wie Hans Christian Andersen, der Volksmärchen bearbeitete und Kunstmärchen schuf und E.T.A Hoffmann, der mit „Der goldene Topf“ ebenfalls ein bekanntes Märchen hinterließ, fallen da sofort ein. Aber auch ihre Erzählungen haben eines gemein, das sie von der Fantasy-Literatur unterscheidet: Sie spielen in „unserer“ Welt, wenn auch oft an einem unbekannten Ort und zu unbekannter Zeit und mit magischen Elementen.

Das sieht bei Fantasy-Literatur allerdings ganz anders aus: Hier führt der Weg den Leser immer in eine fantastische Welt. Tolkiens Mittelerde, C.S. Lewis Narnia und Terry Pratchetts Scheibenwelt sind fantastische Welten, erdacht und erschaffen von den Autoren, die Geschichten in und auf ihnen spielen lassen.

Und selbst die magische Welt von J.K. Rowling ist, selbst wenn sie parallel zur Welt der „Muggel“ existiert, ein eigens abgegrenzter Bereich, in dem andere Regeln gelten. Fantasy-Literatur ist geprägt von „gänzlich imaginären, unmöglichen, archaischen Alternativwelten und – Zeiten mit magisch-mythischen Wesen ohne Naturwissenschaft und Technik“, wie Gero von Wilpert in seinem „Sachwörterbuch der Literatur“ schreibt. So genügt in der Fantasy oft das Schwenken eines Zauberstabes, um Effekte zu erreichen, die mit Naturwissenschaften und Technik weit beschwerlicher zu erreichen oder gänzlich unmöglich wären.

So haftet den Märchen weiterhin etwas Ursprüngliches und Urtümliches an, ein Funke des Archaischen, der weit in die Vergangenheit zurückreichen mag, jenseits der schriftlichen Fixierung einer bestimmten Version des Märchens. Während Fantasy-Literatur immer die Handschrift dessen trägt, der sie erdacht hat, auch wenn hier die Geschichten ebenfalls Jahrtausende in eine imaginäre Vergangenheit zurückblicken können. Am Ende haben Märchen und Fantasy aber doch eines gemein: Sie unterhalten die Menschen, die sie erzählt bekommen oder lesen, entführen aus dem Alltag und lassen ihn von seiner Reise in märchenhafte Länder oder fantastische Welten etwas reicher zurückkehren als jene Person, welche die Reise ins Märchenland oder die Fantasy-Welt begonnen hat.

(fla)