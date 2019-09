Ein Bild der Verwüstung : Einbrecher waren auf Zigaretten aus

Die Täter hatten es auf die Tabakwaren abgesehen. Sie hinterließen ein Bild der Verwüstung. Foto: Edeka Stepper

Voerde-Friedrichsfeld In der Nacht drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Edekamarkt in Friedrichsfeld ein und verschwanden nach wenigen Minuten.

Die Einbrecher kamen in der Nacht. Zwischen 2.40 und 2.50 Uhr brachen am Mittwoch bislang noch unbekannte Täter in den Edekamarkt Stepper an der Lessingstraße in Friedrichfeld ein. Sie hatten es offensichtlich auf Zigaretten abgesehen. Um an ihre Beute zu kommen, brachen sie ein Sicherungsrollo des Tabakshops im Kassenbereich auf. Dann nahmen sie alles mit, was sie tragen konnten, und ergriffen die Flucht. Etliche Zigarettenschachteln landeten dabei auf dem Boden und wurden beschädigt. Nur etwa vier Minuten hielten sich die Täter im Laden auf.

Nach dem Einbruch wurde das Geschäft normal geöffnet. „Der Verkauf geht weiter, mit Einschränkungen“, wie André Stepper, Inhaber des Friedrichsfelder Edekamarktes, gegenüber der RP erklärte. Eine Firma wurde damit beauftragt, die bei dem Einbruch beschädigte Tür zu sichern und zu reparierten.

Info Edekamarkt Stepper in Friedrichfeld Ortslage Das Geschäft befindet sich an der Lessingstraße 6. Öffnungszeiten Montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr.

Durch eine Überwachungskamera konnte die Tat gefilmt werden. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Sie waren mit Skimasken vermummt, hatten schwarze Jacken an und sollen Handschuhe getragen haben.

Die Täter sind nach Aussage des Geschäftsinhabers durch eine Seitentür eingedrungen, die sie wohl mit einem Brecheisen aufgestemmt hatten, um sich so Zugang zum Ladenlokal zu verschaffen. Im Innern machten sie sich dann über den Tabakshop im Kassenbereich her. Das Zigarettensortiment war durch Rollos gesichert, eines wurde von den Täter gewaltsam nach oben geschoben und dabei ebenfalls stark beschädigt. Auch die Regale, auf denen die Zigarettenschachteln standen, trugen Schäden davon. Die Spurensicherung der Polizei war am Tatort im Einsatz. Über die Schadenshöhe konnte Geschäftsinhaber André Stepper noch keine Aussage machen. Wie hoch der Wert der gestohlenen oder beschädigten Tabakwaren ist, soll durch eine Inventur ermittelt werden.

André Stepper informierte seine Kunden über Facebook über den Einbruch und bat sie um deren Mithilfe. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar, der bei den Ermittlungen helfen kann“, schreibt er auf Facebook.